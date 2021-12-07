Неизвестные в Киеве совершили акт вандализма на скульптуре экипажа "Таращанца", которая признана памятником монументального искусства национального значения.

Об этом сообщает "Дарница Live" в Facebook. Местные обратились в коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района Киева с просьбой об устранении причиненного вандалами ущерба.

На памятнике экипажа бронепоезда "Таращанец" в Киеве появились надписи "кат України". Оставили их неизвестные патриоты в память о том, что монумент подлежит сносу в рамках декоммунизации.

Известно, что памятник до сих пор не снесли только потому, что он теоретически может быть могилой. Наличие скульптуры в парке не устраивает многих киевлян, поскольку прославляет он бойцов красной армии, которые якобы сражались против белых во время гражданской войны.



Стоит отметить, что парк "Таращанец" создан в 1963 году. Свое название получил в честь красноармейского одноименного бронепоезда "Таращанец", который в августе 1919 оборонял от "деникинцев" Дарницкий железнодорожный узел.

Напомним, что прохожий проучил вандалов в Киеве, видео.

Как сообщала Politeka, в Киеве возле одного из центров вакцинации произошла драка.

Также Politeka писала, что раритетные фото Киева появились в сети: как выглядела Львовская площадь в 1930-х годах.