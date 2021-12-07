Пассажиры, которые заявили киевскому таксисту, что ненавидят украинский язык, извинились за свои слова - это произошло, когда в сети опубликовали видео инцидента.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Водитель такси по имени Анатолий возмутился словами пассажиров об украинском языке и тем, что от него потребовали перейти на русский язык.

Таксист решил высадить пассажиров и вернул им деньги. Пассажир начал повторять слова своей спутницы, оскорблять водителя и не желал выходить из такси. Потом он согласился выйти из машины, а вот пассажирка отказалась.

Через 15 минут скандал закончился, и пассажиры ушли, а Анатолий признался, что такое с ним произошло впервые. Что особо удивительно – пассажиры периодически переходили с русского на украинский язык.

После того, как запись с видеорегистратора распространилась в соцсетях и скандал получил огласку, пассажирка сама позвонила и попросила прощения за свои действия.

"Я просмотрела – извиняюсь, честно... Извините, мы реально перегнули палку", – сказала она.

В свою очередь водитель такси отметил, что удалить видеоролик с инцидентом уже невозможно.

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