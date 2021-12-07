В Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар в одном из помещений шиномонтажа - огонь быстро распространился на кафе, которое находится рядом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 6 декабря в 21:55 в оперативно-координационный центр ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Радужной, 27-Б в Днепровском районе столицы.

Там горел одноэтажный металлический шиномонтаж, с распространением огня на рядом расположенное кафе, которое вспыхнуло, как спичка. Пожар локализовали за полчаса, а окончательно потушили – в 22:44.

В результате пожара повреждено шиномонтажное оборудование, личные вещи, мебель, шины на площади 10 кв.м, закопчены стены и потолок, сгорела и разобрана кровля на площади 120 кв.м. Уточняется, что на месте работали 15 пожарных со спецтехникой.

К счастью, травмированных и погибших на пожаре не обнаружено - люди успели выскочить на улицу. Причины и обстоятельства пожара будут выяснять правоохранительные органы.

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