Украинские школы могут переносить зимние каникулы из-за карантина - решение об отдыхе киевских школьников было принято на заседании КГГА.

Об этом сообщается на официальном портале киевской власти. Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, причин для переноса каникул в Киеве нет.

Так, зимние каникулы для столичных школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.

По его словам, причин для переноса начала каникул нет. Благодаря эффективным противоэпидемиологическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.

"Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме, а наши службы проводят постоянный мониторинг в школах, контролируя динамику заболевания", – заявил Валентин Мондриевский.

Стоит отметить, что школы могут подвинуть зимние каникулы из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблем с отоплением или ради удобства.

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