Ночью температура в Киеве опустится до -2°, а днем столбики термометров будут около 0°, в течение дня ожидается пасмурная погода и сильный снегопад - но погода уже наделала беды.
Об этом сообщает Київ Оперативний. Так, работники ШЕУ борятся с последствиями непогоды. А о проблемах с движением транспорта сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" и пользователи в соцсетях.
На Банковой, 1/10 в результате сильного ветра упало огромное дерево. К счастью, люди не травмировались, а вот машине Hyundai не повезло. Работники ДЭУ уже борются с последствиями непогоды.
Также в столице из-за ухудшения погоды утром в среду произошел сбой в работе коммунального электротранспорта, в частности троллейбусов.
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В частности, из-за сложных погодных условий и ДТП изменено или задерживается движение троллейбусов № 14, 15, 43, 50, 19, 23, 11, 16, 17, 29, 30, 31, 47.
Патрульная полиция Киева напомнила, что в столице в течение дня будут идти мокрый снег с дождем, на дорогах будет гололедица. Потому водителям стоит быть предельно осторожными.
Напомним, что киевские школьники вскоре уйдут на зимние каникулы.
Как Politeka писала, мощный пожар вспыхнул в Киеве, огонь перекинулся на кафе.
Также Politeka сообщала, что вандалы разрисовали знаменитый памятник в киевском парке, фото.