В столице пожилой мужчина ходит на улице с табличкой и пакетом для денег - увидели его в Шевченковском районе Киева утром 6 декабря.

Об этом сообщает Сегодня. По словам очевидцев, пенсионер прицепил на спину и грудь таблички с надписями "Помогите выплатить коммуналку". В таком виде мужчина ходил по Старовокзальной улице.

Неудивительно, что мужчина просил денег на коммуналку, ведь пенсионные выплаты от государства иногда меньше, чем счета за коммуналку.

Потому в Украине немалое количество жителей столицы недовольны размером пенсионных выплат и жалуются на то, что им едва хватает этих денег на оплату коммуналки и нормальную жизнь. Им приходится отдавать несколько тысяч только за коммуналку, а на остальные расходы остается гривен 500 в лучшем случае. В таком случае пенсионерам приходится очень туго.

Стоит отметить, что после повышения прожиточного минимума выросла минимальная пенсия с 1854 до 1934 гривен. Незначительно повысили и надбавку за стаж сверхнормы – на смешные деньги – от 80 копеек до 19,34 грн за каждый год.

Напомним, что киевские школьники вскоре уйдут на зимние каникулы.

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