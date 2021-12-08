Охранник Александровской больницы в Киеве избил водителя автомобиля, который въехал на территорию медучреждения - у мужчины диагностирован перелом руки.
Об инциденте, произошедшем 6 декабря, Дмитрий Калько сообщил в Facebook. Из-за чего именно между охранником и водителем произошел конфликт, неизвестно.
По словам пострадавшего, проезд на территорию больницы якобы обычно является платным, хотя при этом машины имеют возможность свободно заехать в заведение.
Частный адвокат Дмитрий Калько, которого и избил охранник, утверждает, что в результате избиения у него диагностировали перелом руки.
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Мужчина также обнародовал видео избиения. На нем видно, как охранник, мужчина преклонного возраста, бьет несколько раз дубинкой водителя автомобиля и требует убрать машину.
Также он говорил, что на него бросались с дракой. Впрочем, на записи момента агрессивных действий в отношении охранника нет, поскольку начинается она не с начала инцидента. Другие машины на видео свободно двигались к корпусам больницы.
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