В Оболонском районе Киева мужчина во время конфликта устроил стрельбу - впоследствии правоохранителям удалось задержать злоумышленника.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.
57-летний киевлянин в магазине сделал замечание мужчине, который грубо нарушал общественный порядок и нецензурно выражался.
Неизвестный достал предмет, похожий на пистолет, и приставил его к голове пострадавшего, а затем возле магазина произвел выстрелы в воздух. После чего сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Пострадавший успел записать номерной знак машины и передал полиции.
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Стражи порядка установили владельца автомобиля, место его жительства и задержали. У 23-летнего злоумышленника изъяли предмет, похожий на травматический пистолет и направили на экспертизу.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 УКУ - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.