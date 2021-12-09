В Киеве на Осокорках авто на большой скорости сбило девушку на пешеходном переходе - а затем посоветовался с друзьями по телефону и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает "Киев оперативный". ДТП произошло вечером 7 декабря на пересечении улиц Центральной и 64-й Садовой.

По предварительной информации, вечером водитель Audi сбил девушку по имени Король Юлия, 1992 года рождения. Она в тяжелом состоянии, находится без сознания.

На кадрах видно, что девушка специально пошла на пешеходный переход, чтобы перейти дорогу. Однако была сбита проезжавшим на высокой скорости авто сразу после того, как начала идти по пешеходному переходу. Удар был такой силы, что ее отбросило на обочину и она пролетела около 15 метров.

Как сообщает Telegram-канал, сразу после ДТП водитель остановился неподалеку от места аварии и позвонил друзьям, а затем скрылся с места аварии. Вскоре он все-таки вернулся и дал показания полицейским.

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