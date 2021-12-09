Учительница одного из столичных лицеев возмутилась, когда ученик попросил ее вести урок на украинском языке - руководство учебного заведения отреагировало на инцидент.
Об этом сообщили в ТСН. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Симонова признала, что голос на видео принадлежит учительнице немецкого языка Ларисе Бондарь.
Педагог на уроке заявила, что она не украинка, а русская и очень этим гордится. "Горжусь тем, что я не украинка, а русская", — заявила педагогиня, добавив, что, мол, 70 лет все говорили по-русски и ничего страшного не произошло.
Учительница Лариса Бондарь работает в школе пять лет, сейчас ей объявили выговор. Она продолжает исполнять свои обязанности, но обещала уволиться.
Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться"
Знаменитый актер ушел из жизни, получив травму: "Ударился головой об пол"
Осадчая больше никогда не выйдет на паркет "Танців з зірками": выяснилась причина
Надя Дорофеева повторила известный образ Анджелины Джоли, впечатлив Дантеса: «Это кто такая?»
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
"Не сдержала эмоции и очень жалею, что так произошло. Я уже извиняюсь у своего коллектива, при случае извинюсь перед ребенком, очень жалею, что так произошло. Больше нечего добавить. Я увольняюсь", - прокомментировала Лариса Бондарь инцидент.
Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.
Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.
Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.