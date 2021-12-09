Учительница одного из столичных лицеев возмутилась, когда ученик попросил ее вести урок на украинском языке - руководство учебного заведения отреагировало на инцидент.

Об этом сообщили в ТСН. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Симонова признала, что голос на видео принадлежит учительнице немецкого языка Ларисе Бондарь.

Педагог на уроке заявила, что она не украинка, а русская и очень этим гордится. "Горжусь тем, что я не украинка, а русская", — заявила педагогиня, добавив, что, мол, 70 лет все говорили по-русски и ничего страшного не произошло.

Учительница Лариса Бондарь работает в школе пять лет, сейчас ей объявили выговор. Она продолжает исполнять свои обязанности, но обещала уволиться.

"Не сдержала эмоции и очень жалею, что так произошло. Я уже извиняюсь у своего коллектива, при случае извинюсь перед ребенком, очень жалею, что так произошло. Больше нечего добавить. Я увольняюсь", - прокомментировала Лариса Бондарь инцидент.

Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.

Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.

Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.