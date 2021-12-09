В одном из столичных парков заметили брошенного пса, привязанного к скамейке - оказалось, что животное оставила хозяйка, которая уехала на заработки в Польшу.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила жительница столицы Мария Ляпина. Она уточнила, что рядом с животным нашли записку.
"Просто оставили привязанным к скамейке в парке и при нем его вещи и записка: "Джек хороший квартирный сторож. Я одинокая и еду в Польшу на заработки, потому должна его оставить", – написала Ляпина.
Зоозащитница Юлия Трусанова уточнила, что это произошло в парке Бабий Яр на Дорогожичах.
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По словам Ляпиной, пес ждал хозяйку и не пытался убежать с места несмотря на снег и дождь. Когда очевидцы попробовали отвязать его, Джек побежал в сторону, где, вероятно, раньше жил. Песика забрали в клинику, но после ему грозит приют.
Она призвала неравнодушных забрать животное к себе: "Это абсолютно домашний пес, при нем были игрушки, он добрый , его зовут Джек, он приучен к хорошему подведению в квартире и туалету на улице. Просто умоляем дайте ему шанс". Звонить: 0509295923 Юлия или 0967916871 Марина.
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