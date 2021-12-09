Очередной киевский маршрутчик отметился своим поведением во время работы - его маршрутка курсирует от станции метро "Святошин" до города Вишневое.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook и опубликовал видео с места (чтобы посмотреть его доскрольте до конца страницы).

Так, киевский маршрутщик привлек внимание своим поведением во время вождения автобуса, ведь пассажиры заметили водителя за игрой на мобильном телефоне прямо за рулем.

"В целом, для тех, кто пользуется таким видом транспорта, как маршрутки, не удивить тем, что водители постоянно пользуются мобильным телефоном. Но в этом случае ситуация уникальная — водитель маршрутки №721 за рулем не просто клацает телефон, звонит или смотрит видео — этот уникум играет в игру (PUBG)", — говорится в сообщении.

Водитель не только играет на телефоне за рулем, он еще и сидит без защитной маски. Даже эти правила маршрутщику удалось нарушить. Отметим, 721-я маршрутка едет от станции метро “Святошин” в город Вишневое.

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