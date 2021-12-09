Старожилы рассказывают, что раньше зимы были в Киеве очень холодные и очень снежные - в сети показали старые фото столицы, которые еще почти никто не видел.
Архивные фотографии были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках показали, какой была старая часть города 65 лет назад.
"Зима 1956-57 годов. В кадр попали урочище Гончары, Владимирская горка, строительство пешеходного моста. Фото было опубликовано впервые", – говорится в сообщении.
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На снимках, можно узнать Замковую гору, на которой в то время деревьев не было, зима была снежной и холодной. Она была не доступна для посещения, несмотря на то что здесь расположено одно из старых кладбищ Киева.
Можно также заметить вид на Подол. Вдалеке - незанятые равнины, на которых через десятки лет вырастут Оболонь и Троещина.
Есть на памятных фото памятник Владимиру Великому. Фото сделано через два года после капитальной реставрации, приуроченной к 100-летию монумента. И не забыли сфотографировать спуск на набережную Днепра на Подоле.
Напомним, что киевские школьники вскоре уйдут на зимние каникулы.
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