Старожилы рассказывают, что раньше зимы были в Киеве очень холодные и очень снежные - в сети показали старые фото столицы, которые еще почти никто не видел.

Архивные фотографии были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На снимках показали, какой была старая часть города 65 лет назад.

"Зима 1956-57 годов. В кадр попали урочище Гончары, Владимирская горка, строительство пешеходного моста. Фото было опубликовано впервые", – говорится в сообщении.

На снимках, можно узнать Замковую гору, на которой в то время деревьев не было, зима была снежной и холодной. Она была не доступна для посещения, несмотря на то что здесь расположено одно из старых кладбищ Киева.

Можно также заметить вид на Подол. Вдалеке - незанятые равнины, на которых через десятки лет вырастут Оболонь и Троещина.

Есть на памятных фото памятник Владимиру Великому. Фото сделано через два года после капитальной реставрации, приуроченной к 100-летию монумента. И не забыли сфотографировать спуск на набережную Днепра на Подоле.



Напомним, что киевские школьники вскоре уйдут на зимние каникулы.

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