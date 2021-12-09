В четверг, 9 декабря, спасатели спасли мужчину, который выпрыгнул из окна многоэтажки в Дарницком районе Киева - свой прыжок он совершил из седьмова этажа.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве. Он приземлился на козырек подъезда и чудом выжил.

В 04:56 спасатели получили сообщение от правоохранителей, что на Харьковском шоссе, 67-А, на козырьке подъезда лежит человек без сознания. Установлено, что мужчина 1993 года прыгнул из окна 7-го этажа. Его соседи сразу вызвали скорую, полицию и спасателей.

Спасатели сняли пострадавшего и передали его медикам, ведь произошло настоящее чудо и он выжил. О состоянии мужчины нет информации. Отмечается, что все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Стоит отметить, что люди редко выживают после такого падения с высоты 30 метров и больше, смертность высока даже при высоте 5–10 метров. Конечно, самый лучший вариант - вообще не падать.

Напомним, что киевские школьники вскоре уйдут на зимние каникулы.

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