Утром в субботу, 11 декабря, не стало депутата Киевсовета VIII созыва Алексея Новикова. Он ратовал за защиту экологии. Ему было 38 лет.

О смерти Новикова сообщила его супруга Юлия в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

Прощание с молодым экс-депутатом состоится в воскресенье, 12 декабря, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14 часов. Отмечается, что с собой строго запрещено нести венки, только живые цветы.

Друзья семьи сообщили, что Новикову стало плохо в 6 часов утра. Вызвали "скорую помощь", однако медики лишь констатировали смерть. Причиной трагедии стал сердечный приступ. Это подтвердили на сайте КГГА.

Коллеги попрощались с экс-депутатом, отметив, что он "всегда отстаивал интересы общины, но жизнь часто бывает несправедливой и уносит в расцвете сил".



Украинцы выражают свои соболезнования в Сети:

"Очень грустные новости! Примите искренние соболезнования и сочувствие"

"Юлечка, прими наши искренние соболезнования. Последний раз видела Лешу со старшими девочками, еще подумала, какой он хороший папочка и муж, помогает тебе пока ты с маленькой Анютой. Мне очень жаль, что так сложилась судьба у твоей семьи. Все хорошее от отца будет у девочек, тебе – сил, позаботься о себе, я даже не могу слов подобрать, очень сочувствую"

"Ребята, это просто шок. Прекрасный парень. Добрый открытый всегда всем помогал. Невозможно поверить мороз по коже... Эх Лёха, Лёха..."

Отметим, в Киевсовете Новиков был секретарем экологической комиссии и активно выступал за сохранение зеленых зон столицы, также инициировал создание нескольких скверов в Днепровском районе города. У политика осталось четверо детей.