Утром в субботу, 11 декабря, не стало депутата Киевсовета VIII созыва Алексея Новикова. Он ратовал за защиту экологии. Ему было 38 лет.
О смерти Новикова сообщила его супруга Юлия в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
Прощание с молодым экс-депутатом состоится в воскресенье, 12 декабря, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14 часов. Отмечается, что с собой строго запрещено нести венки, только живые цветы.
Друзья семьи сообщили, что Новикову стало плохо в 6 часов утра. Вызвали "скорую помощь", однако медики лишь констатировали смерть. Причиной трагедии стал сердечный приступ. Это подтвердили на сайте КГГА.
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Коллеги попрощались с экс-депутатом, отметив, что он "всегда отстаивал интересы общины, но жизнь часто бывает несправедливой и уносит в расцвете сил".
Украинцы выражают свои соболезнования в Сети:
"Очень грустные новости! Примите искренние соболезнования и сочувствие"
"Юлечка, прими наши искренние соболезнования. Последний раз видела Лешу со старшими девочками, еще подумала, какой он хороший папочка и муж, помогает тебе пока ты с маленькой Анютой. Мне очень жаль, что так сложилась судьба у твоей семьи. Все хорошее от отца будет у девочек, тебе – сил, позаботься о себе, я даже не могу слов подобрать, очень сочувствую"
"Ребята, это просто шок. Прекрасный парень. Добрый открытый всегда всем помогал. Невозможно поверить мороз по коже... Эх Лёха, Лёха..."
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