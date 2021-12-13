Такой ее еще не видели

В сети появились старинные фото Киева, некоторые из них сделаны в 1850-70х годах, спустя всего несколько десятков лет после изобретения фотоаппарата.

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook.

"Крещатик в 1870-74 годах. 2-этажный (позже 4-этажный) дом по центру – место нынешнего ЦУМа (Центральный универмаг Киева)", – сказано в сообщении.

В первой половине 1870-х годов на улице Крещатик в Киеве большинство зданий были двухэтажными. Чуть ли не единственным "высотным" был дом, на месте которого потом построят ЦУМ.

На опубликованных снимках можно увидеть, как жила главная улица столицы. В частности, ее пешеходная часть была очень узкой. А вдоль дороги, как и сегодня, росли деревья.

Также показали старинные снимки, сделанные на углу современных улиц Липской и Институтской, где был расположен Институт благородных девиц. Он был торжественно открыт в августе 1838 года. Тогда же заложили его главный корпус.

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