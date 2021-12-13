Об этом сообщает приют для бездомных животных в Facebook.
Несколько недель назад в сети появилась информация о собаке Джеке, который ищет себе новых хозяев - его хозяйка привязала пса в парке и оставила записку. К счастью, волонтеры нашли собаке новых хозяев.
"Не зря говорят, что зима – это время чудес и волшебства", - отметили в сообщении.
Джек попал в чудесную семью. После пережитого он находится в сильнейшем стрессе. Работник приюта очень надеются, что семейное тепло и опека помогут псу забыть горький опыт.
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Большинство домашних животных, которые стают ненужными, хозяева просто выбрасывают на улицу. В последствии животные умирают от холода и голода, попадают в аварии, становятся жертвами догхантеров.
Стоит напомнить, что Джек вырос в одном из домов в Киеве. Его просто оставили привязанным к скамейке в парке, при нем были его вещи и записка: "Джек хороший квартирный сторож. Я одинокая и еду в Польшу на заработки, потому должна его оставить".
Напомним, что киевские школьники вскоре уйдут на зимние каникулы.
Как Politeka писала, мощный пожар вспыхнул в Киеве, огонь перекинулся на кафе.
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