В Киеве разыскивается несовершеннолетняя девочка Виктория Александровна Калюжная, которая перестала выходить на связь с родными и близкими.

Об этом сообщает в пресс-службе Деснянское управление столичной полиции. 12 декабря Виктория Александровна Калюжная 2008 года рождения ушла из дома и до сих пор не вернулась домой.

Как отметили в полиции, 13-летняя девочка Виктория Александровна Калюжная в день исчезновения была одета в черную куртку с капюшоном, серо-черные джинсы и черные кроссовки Reebook.

Рост пропавшей Виктории Александровны Калюжной примерно 160-165 см, у нее среднее телосложение, а волосы темно-русые под каре, глаза зелено-голубые. Особых примет у 13-летней девочки нет.

В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении малолетней Виктории Александровны Калюжной, в полиции просят звонить по номеру "102".

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

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