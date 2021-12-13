Об этом сообщает в пресс-службе Деснянское управление столичной полиции. 12 декабря Виктория Александровна Калюжная 2008 года рождения ушла из дома и до сих пор не вернулась домой.
Как отметили в полиции, 13-летняя девочка Виктория Александровна Калюжная в день исчезновения была одета в черную куртку с капюшоном, серо-черные джинсы и черные кроссовки Reebook.
Рост пропавшей Виктории Александровны Калюжной примерно 160-165 см, у нее среднее телосложение, а волосы темно-русые под каре, глаза зелено-голубые. Особых примет у 13-летней девочки нет.
В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении малолетней Виктории Александровны Калюжной, в полиции просят звонить по номеру "102".
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Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
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