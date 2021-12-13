На протяжении этой рабочей недели с 13 по 19 декабря в Киеве почти каждый день ожидаются осадки, похолодание, пасмурная и слегка ветреная погода.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Ближе к выходным еще и средняя температура воздуха опустится ниже 0 градусов по Цельсию.

Понедельник, 13 декабря - согласно прогнозу, в столице в этот день будет порывистый ветер, плюсовая температура воздуха и временами дождь со снегом. Температура воздуха +1… +2.

Вторник, 14 декабря - в течение дня снова передают дожди и возможен кратковременный снегопад. Жители и гости Киева почувствуют похолодание, средняя температура воздуха опустится до 0 градусов, а временами столбик термометра будет двигаться в сторону морозов.

Среда, 15 декабря - единственный день на неделе, когда не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха 0… +1.

Четверг, 16 декабря - в Киев вернутся осадки - будет дождь со снегом. До самого вечера небо в столице будет закрыто облаками. Температура воздуха +1… +3.

Пятница, 17 декабря - есть большая вероятность того, что столицу накроет сильный ветер в течение дня. Мелкий дождь во второй половине дня сменится мелким мокрым снегом, который продлится до конца дня. Температура воздуха 0… +3.

На выходных, 18-19 декабря, будет облачно, синоптики прогнозируют осадки в виде снега и температура воздуха -2… +1.

Напомним, что декабрь проявит характер в Киеве: когда столицу накроют снег и морозы.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

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