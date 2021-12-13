Об этом сообщили Униан. С декабря в счетах на олату ЖКХ структура платы за тепло и горячую воду начнет отображаться по-новому. В платежках введены новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления.
Украинцы, проживающие в Киеве, в шоке от сумм в платежках. Так, за отопление однокомнатных и трехкомнатных квартир цены практически не отличаются, хотя метраж отапливаемой площади отличается в два раза.
За отопление трехкомнатной квартиры в "Киевтеплоэнерго", выставили счет в размере 1109 грн за метраж отапливаемой площади которой составляет 58,8 кв.м.
Тем временем "Еврореконструкция" за отопление однокомнатной "гостинки", метраж которой составляет 27,9 кв.м. выставила счет в размере 1186 гривень.
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Стоит отметить, что украинцы в декабре получат платежки за ноябрь с суммами за отопление и горячую воду в обновленном формате - отдельной строкой вынесут важную составляющую. Теперь ежемесячно будет отображаться абонплата.
Напомним, что киевские школьники вскоре уйдут на зимние каникулы.
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