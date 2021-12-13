Об этом сообщает полиция Киевской области. В полицию поступило сообщение от члена комиссии по контролю за использованием и охраной земель, лесов, недр и водоемов. Он заявил о том, что реку Стугну загрязнили выбросами печных материалов.
По данному факту копы открыли уголовное производство по статье 236. Также следователи направили запрос в Обуховскую райадминистрации о подтверждении факта загрязнения печными материалами, которые стекают в реку Стугну, также о предоставлении результатов исследования отобранных проб выбросов.
Проводятся мероприятия по установке лица, которому принадлежит металлическая труба под грунтовым покровом, расположенная недалеко от песчаного карьера, через которую в реку попадают опасные вещества, а также основания для осуществления этих выбросов.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Осадчая в мини-юбке и Мишина в топе смутили неловким видом на курорте: "Разрешен такой дресс-код?"
Беда потрясла семью Татьяны Черновол, не стало близкого человека: «Увидела, что не дышит…»
Платежки за отопление и горячую воду изменятся уже в декабре: что надо знать украинцам
Беда с мужем Нади Дорофеевой Дантесом: выяснилось, в каком он сейчас состоянии
Сейчас продолжается следствие и правоохранители устанавливают все обстоятельства факта нарушения в сфере окружающей среды и причастных к этому лиц.
Напомним, что киевские школьники вскоре уйдут на зимние каникулы.
Как Politeka писала, мощный пожар вспыхнул в Киеве, огонь перекинулся на кафе.
Также Politeka сообщала, что вандалы разрисовали знаменитый памятник в киевском парке, фото.