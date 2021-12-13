В Обухове, что в Киевской области неизвестные загрязнили летописную реку Стугну - полиция выясняет обстоятельства загрязнения и ищет виновников.

Об этом сообщает полиция Киевской области. В полицию поступило сообщение от члена комиссии по контролю за использованием и охраной земель, лесов, недр и водоемов. Он заявил о том, что реку Стугну загрязнили выбросами печных материалов.

По данному факту копы открыли уголовное производство по статье 236. Также следователи направили запрос в Обуховскую райадминистрации о подтверждении факта загрязнения печными материалами, которые стекают в реку Стугну, также о предоставлении результатов исследования отобранных проб выбросов.

Проводятся мероприятия по установке лица, которому принадлежит металлическая труба под грунтовым покровом, расположенная недалеко от песчаного карьера, через которую в реку попадают опасные вещества, а также основания для осуществления этих выбросов.

Сейчас продолжается следствие и правоохранители устанавливают все обстоятельства факта нарушения в сфере окружающей среды и причастных к этому лиц.

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