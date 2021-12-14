Чрезвычайное происшествие произошло в Киеве 13 декабря по улице Жмеринской, 20 на территории школы №215 - там на женщину упала ветка и серьезно травмировала.

Об этом пострадавшая рассказала в комментарии ТСН. Потерпевшая отводила ребенка на учебу, тогда и произошло несчастье. Ее забрали в больницу с сотрясением мозга, кровоизлиянием и наложили на голову швы.

По словам женщины, она забыла отдать маленькому школьнику воду, потому вернулась на территорию школы. Как только мать сделала несколько шагов в сторону входа в учебное заведение, то услышала хруст. Все, что Ольга помнит дальше – это момент, как она стоит на коленях в окружении родителей других детей.

"Меня завезли в больницу, наложили швы. У меня сотрясение мозга, кровоизлияние", - поделилась пострадавшая.

При этом она отметила, что до инцидента место, где упала ветка, никто не огораживал. Предупредительные знаки появились только после ее госпитализации.

К счастью, потерпевшей уже лучше, несмотря на серьезные травмы головы. Она хочет обратиться в полицию, чтобы стражи порядка установили виновных в ситуации, которая могла закончиться трагически.

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