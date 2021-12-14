Об этом на своей странице на Facebook сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов. Изменения будут осуществлены в Киеве впервые за последние пять лет.
Усов отметил, что при разработке проекта улучшения маршрутов столичные специалисты опирались на отчет специалистов Всемирного банка о состоянии системы общественного транспорта Киева.
Среди ключевых предложений:
- 16 новых маршрутов, из них 11 — магистральные;
- увеличение количества машин коммунального транспорта, что обеспечит меньшие интервалы;
- обустройство более 50 новых защищенных выделенных полос общественного транспорта уже в 2022 году.
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По его словам, власти обратили внимание на то, что пассажирам надо осуществлять как можно меньше пересадок для движения из одного района в другой. Также чиновники хотят сократить время поездки с точки "А" до точки "Б".
Константин Усов также добавил, что картину маршрутов города должны писать сами киевляне.
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