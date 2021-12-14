На Софийской площади рабочие закончили наряжать главную новогоднюю елку Украины и уже подняли рождественскую звезду - зажгут зеленую красавицу раньше, чем принято по традиции.

Об этом сообщает сайт "Сегодня". Традиционно елку зажигают 19 декабря. Но впервые за восемь лет главную елку страны на Софийской площади зажгут не в день Святого Николая.

Как пояснили организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Николая.

"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов к 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", — сообщили организаторы.

Также на этой неделе новогодние локации откроют на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов.

В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому расположится каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений.

Также на площади будет размещена теплая арт-зона для отдыха. На площади посетителей будут встречать праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды. Вокруг елки разместятся детские аттракционы и разнообразные фотозоны.

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