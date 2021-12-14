Об этом сообщает сайт "Сегодня". Традиционно елку зажигают 19 декабря. Но впервые за восемь лет главную елку страны на Софийской площади зажгут не в день Святого Николая.
Как пояснили организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Николая.
"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов к 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", — сообщили организаторы.
Также на этой неделе новогодние локации откроют на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов.
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В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому расположится каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений.
Также на площади будет размещена теплая арт-зона для отдыха. На площади посетителей будут встречать праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды. Вокруг елки разместятся детские аттракционы и разнообразные фотозоны.
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