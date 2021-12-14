Вирусная болячка "косит" украинцев - в медицинские учреждения Киева за последнюю неделю госпитализировано 799 человек, из них 115 – дети.

Об этом сообщает городской центр профилактики болезней Минздрава. Так, в столице за прошедшую неделю зарегистрировано 15 766 заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Рост заболеваемости составил 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет детского населения. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,3%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 532,2.

При этом уточняется, что заболело детей - 7 164 (рост на 29,3%), взрослых - 8 602 человека (снижение на 5,7%).

В ведомстве также отметили, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,4%, а на прошлой неделе - 37,8%. Из них 51,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3688 случаев.

Стоит отметить, что в Киеве 13 декабря зарегистрировали 1066 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 7283 граждан. За сутки в столице выздоровели 3037 киевлян, умерли – 21.

Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.

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