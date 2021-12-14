Об этом сообщает городской центр профилактики болезней Минздрава. Так, в столице за прошедшую неделю зарегистрировано 15 766 заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Рост заболеваемости составил 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет детского населения. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,3%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 532,2.
При этом уточняется, что заболело детей - 7 164 (рост на 29,3%), взрослых - 8 602 человека (снижение на 5,7%).
В ведомстве также отметили, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,4%, а на прошлой неделе - 37,8%. Из них 51,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3688 случаев.
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Стоит отметить, что в Киеве 13 декабря зарегистрировали 1066 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 7283 граждан. За сутки в столице выздоровели 3037 киевлян, умерли – 21.
Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.
Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.
Также Politeka сообщала, что вандалы разрисовали знаменитый памятник в киевском парке, фото.