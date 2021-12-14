Автор проекта «ЗупиниЛося» Константин Андриюк рассказал, кто виноват в том, что люди нарушают правила дорожного движения и когда закончится парковочный ад в Киеве.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in Kyiv» с Екатериной Павловой.

«В Киеве сейчас просто дикое перенаселение автомобилями, все, кто хочет развивать бизнес в Киеве и быстрые прибыли, едут в центр. Городской транспорт у нас дико некомфортный, из городского транспорта у нас осталось метро, которое просто переполнено и трещит. Люди наземным транспортом почти не пользуются, потому что он не ходит по графику. Поэтому люди пересаживаются на свои частные автомобили и едут в центр города», - рассказал Константин Андриюк.

Автор проекта «ЗупиниЛося» сказал, что после этого у людей возникает проблема, где запарковаться в центре, и они начинают лезть во все возможные щели. А власти города Киева создают какую-то иллюзию борьбы с этим, сообщил он, потому что у нас даже 30 инспекторов парковки нет. А эти инспекторы должны охватывать 5-миллионный город, считает он, поэтому их должно быть минимум триста. Инспекторы физически не успевают штрафовать водителей, подчеркнул он, и, соответственно, они чувствуют себя полностью безнаказанными.

«Но самое главное преступление, которое власть Киева совершает против своих киевлян, – это то, что они не развивают городской публичный маршрутный транспорт. Она должна разработать совершенно новую стратегию, чтобы человек с удаленного конца города мог доехать до центра, сделав не больше одной пересадки. Жителей Троещины, Виноградаря, Борщаговки и Куреневки объединяет то, что у них нет метро, и всем этим жителям невероятно некомфортно», - резюмировал Константин Андриюк.

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