В киевском супермаркете продают импортные сосиски по космической цене - естественно, сейчас мясо не дешевое, но ведь не настолько.

Об этом сообщил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов и обнародовал фото. В частности киевский супермаркет поразил ценами на сосиски из индейки.

Судя по ценнику раньше сосиски из индейки стоили 1963 гривны 10 копеек, а со скидкой – 119 гривен 90 копеек.

"Обожаю подобные акции… Интересно, были ли покупатели на 2000 грн за 1 кг?" — написал Максим Несмеянов под фотографией, которую опубликовал. При этом в посте не говорится, в каком именно супермаркете замечена такая заоблачная цена на сосиски.

В комментариях под постом люди справедливо подчеркнули, что на каждый товар есть свой покупатель. Но большинство все же не могли спокойно воспринимать цену в 1963 гривны 10 копеек. Пользователи сети также ярко всмеяли эту стоимость товара.

"Из священных индюков", "Совсем обнаглели, их, что из золота делают", "Это не цена 1963. Это год рождения индюка", "Сосиски наверное из кулёчков сделаны", "Это очередной пример бездумной работы сотрудников. Если бы прочёл, что напечатал, увидел, что крепил и т д.", - писали украинцы в комментариях.

Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.

Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.

Также Politeka сообщала, что вандалы разрисовали знаменитый памятник в киевском парке, фото.