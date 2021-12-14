Конфликт разгорелся в школе №96 в Святошинском районе Киева - родители учеников 5-Б возмущены состоянием класса, где должны учиться их маленькие дети.

Об этом в Facebook-сообществе "Батьки SOS" написала мама одного из пятиклассников Нонна Ягушевская. Также она показала снимок из класса, который находится в плохом состоянии.



По словам мамы одного из учеников 5-Б Нонны Ягушевской, родителей не пускают в заведение из-за коронавируса. Не смотря на это, одной маме удалось прорваться в здание и сделать фото класса, где занимаются их дети.

Снимок шокировал родителей пятиклассников – пол в помещении в ужасном состоянии: в линолеуме на полу зияют дыры, а его края торчат. Родители рассказали, что один из учеников уже травмировался, ребенок зацепился ногой за край и упал.

Делегация родителей пошла к директору школы Ларисе Жук, чтобы исправить ситуацию и узнать, как она могла разрешить проводить уроки в таком классе.

Директор школы в этом проблемы не видит, она запретила родителям обращаться за помощью в управление образования, к депутатам района и т.д.. К тому же, руковдство грозила оказывать давление на классного руководителя в случае обращения к кому-либо.

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