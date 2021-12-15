Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС. На месте происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на последнем этаже восьмиэтажного дома.
Спасатели приступили к эвакуации людей и тушению огня. Также спасатели использовали бензориз для открывания и проверки соседней квартиры.
По информации жителей – там, вероятно, находились люди, что оказались в ловушке квартир. Возгорание на площади 25 квадратных метров было локализовано в 19:30, и в 20:54 – ликвидировано. Во время ликвидации пожара на свежий воздух было эвакуировано 13 человек, из них один ребенок.
В ГСЧС добавили, что женщину, которая проживала в квартире, где возник пожар осмотрели медики. От госпитализации она отказалась. Обстоятельства возникновения возгорания установит следствие.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Рыдающую и брошенную Злату Огневич жестко "припечатали" в Сети: "Мне вас не жаль"
Полякова в кардинально новом образе появилась за ручку с экс-кавалером Огневич: "Не первый год живу..."
"Сказали пить парацетамол и сидеть дома": трагедия произошла с беременной в Одессе
В Снежной Королеве на "Маске" узнали известную певицу: "Это точно Кароль"
Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного обращения с огнем, из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования.
Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.
Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.
Также Politeka сообщала, что вандалы разрисовали знаменитый памятник в киевском парке, фото.