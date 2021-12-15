В Киеве случился крупный пожар в Деснянском районе столицы - возгорание произошло в многоэтажке по ул. Тодося Осьмачки 58-А, там на 8 этаже загорелась квартира.

Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС. На месте происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на последнем этаже восьмиэтажного дома.

Спасатели приступили к эвакуации людей и тушению огня. Также спасатели использовали бензориз для открывания и проверки соседней квартиры.

По информации жителей – там, вероятно, находились люди, что оказались в ловушке квартир. Возгорание на площади 25 квадратных метров было локализовано в 19:30, и в 20:54 – ликвидировано. Во время ликвидации пожара на свежий воздух было эвакуировано 13 человек, из них один ребенок.

В ГСЧС добавили, что женщину, которая проживала в квартире, где возник пожар осмотрели медики. От госпитализации она отказалась. Обстоятельства возникновения возгорания установит следствие.

Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного обращения с огнем, из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования.

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