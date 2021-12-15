Об этой ситуации рассказала писательница Велина Вайткунайте в своем Facebook. Посетительница назвала заведение разочарованием года и перечислила, что именно ей не понравилось в рамене. Но это очень не понравилось владельцу и шеф-повару.
Основатель сети и шеф-повар ресторана накинулся на женщину с гневным комментарием, в котором просто-напросто обматерил киевлянку из-за ее впечатлений о своем блюде.
"Ох **ать, кто ты такая и откуда взялась?))) Таких гастро критиков за 6 лет работы я видел до***. Не нравится – иди дальше и не занимай посадки", – написал шеф.
После появления коммента с "комплиментом" от шеф-повара публикация продолжает активно собирать возмущенную реакцию пользователей сети. Большинство людей было возмущено поведением мужчины и поддержали посетительницу. Однако были и те, кто остался на стороне шефа.
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"Имела неосторожность употребить там слово "суп", выслушала нотацию словно от директора школы - как вообще смела такое озвучить у них", "Повара забывают, что если гости не будут к ним ходить кушать, то уже нечего есть и шеф повару", "Там мой любимый рамен", "Что-то у тебя со вкусовыми рецепторами", "Шеф хамло".
Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.
Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.
Также Politeka сообщала, что вандалы разрисовали знаменитый памятник в киевском парке, фото.