Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Киевлян призывают покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках и проверять легальность елок с помощью бирки и смартфона.
Нынешние требования к организации ярмарок:
- все деревья должны быть чипированы или содержать этикетки. Это будет защищать от покупки незаконно срубленных деревьев.
площадка обязательно должна быть огражденной;
- ярмарка должна содержать информацию о предпринимательской деятельности, которая осуществляет продажу на локации;
- должна быть линейка для измерения размера дерева и указанная стоимость погонного метра.
Согласно данным Департамента промышленности и развития предпринимательства - стоимость хвойных на официальных ярмарках будет составлять от 150 до 500 гривен:
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- Елка/сосна (1 метр) — 150-200 грн
- Елка/сосна (до 1,5 метра) – около 300 грн
- Елка/сосна (до 2 метров) — около 400 гривен
- Ель (1 метр) — 300-400 грн
- Ель (до 1,5 метра) — 400-500 грн
Где купить новогоднюю елку
в Голосеевском районе:
- ул. Антоновича, 115
- пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;
- ул. Изюмская, 1 (локация №1);
- ул. Изюмская, 1 (локация №2);
- ул. Изюмская, 1 (локация №3);
- ул. Изюмская, 1 (локация №4);
- проул. Руслана Лужевского, 1;
- ул. Академика Уильямса, 6-А;
- ул. Васильковская, 11/11;
- ул. Лятошинского, 14;
- ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания");
в Дарницком районе:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16;
- ул. Архитектора Вербицкого, 28-А, 30;
- ул. Бориса Гмыри, 1;
- ул. Бориса Гмыри, 8;
- ул. Декабристов, 9;
- ул. Елизаветы Чавдар, 1;
- ул. Елизаветы Чавдар, 2;
- ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Здолбуновская, 2;
- ул. Михаила Драгоманова, 1;
- ул. Михаила Драгоманова, 14;
- ул. Елены Пчелки, 2;
- ул. Александра Мишуги, 2;
- ул. Александра Мишуги, 4;
- ул. Михаила Гришко, 1/2;
- ул. Срибнокильская, 1/2;
- ул. Срибнокильская, 5;
- ул. Срибнокильская, 13;
- ул. Урловская, 19;
- ул. Ялтинская, 5-А;
- ул. Ялтинская, 5-Б;
- Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");
- пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
- пересечение ул. Тростянецкой и ул. Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
- пересечение ул. Урловской и ул. Анны Ахматовой;
- просп. Петра Григоренко, 26;
- просп. Петра Григоренко, 41;
- Харьковское шоссе, 49;
- Харьковское шоссе, 57;
- Харьковское шоссе, 144;
- ул. Княжий Затон, 10
в Деснянском районе:
- ул. Каштановая, 7;
- ул. Архитектора Николаева, 7;
- ул. Теодора Драйзера, 1;
- ул. Теодора Драйзера, 2;
- ул. Теодора Драйзера, 4;
- ул. Теодора Драйзера, 21;
- ул. Градинская, 6;
- просп. Владимира Маяковского, 2;
- просп. Владимира Маяковского, 6;
- просп. Владимира Маяковского, 15;
- просп. Владимира Маяковского, 26;
- просп. Владимира Маяковского, 40;
- просп. Владимира Маяковского, 42;
- просп. Владимира Маяковского, 44;
- просп. Владимира Маяковского, 46;
- просп. Владимира Маяковского, 47;
- просп. Владимира Маяковского, 60/10;
- просп. Владимира Маяковского, 97;
- ул. Шолом-Алейхема, 17;
- просп. Лесной, 28/41;
- просп. Лесной, 39
в Днепровском районе:
- б-р Игоря Шамо, 2/7;
- ул. Алматинская, 109;
- ул. Амвросия Бучмы, 10;
- ул. Андрея Малышко, 4-А;
- ул. Ивана Миколайчука, 9;
- ул. Миропольская, 25;
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;
- ул. Петра Вершигоры, 1;
- ул. Пражская, 1/35;
- ул. Радужная, 4;
- ул. Регенераторная, 5-В;
- ул. Юрия Шумского, 1;
- просп. Павла Тычины, 7;
- просп. Соборности, 2/1;
- просп. Соборности, 4;
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-ра Игоря Шамо;
- пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;
- пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;
- пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.
в Оболонском районе:
- ул. Бережанская, 22;
- ул. Вышгородская, 44;
- ул. Героев Днепра, 30;
- ул. Героев Днепра, 32;
- ул. Героев Днепра, 34;
- ул. Героев Днепра, 38;
- ул. Ивана Ивашкевича, 6/8;
- ул. Иорданская, 17;
- ул. Маршала Тимошенко, 11;
- ул. Маршала Малиновского, 3;
- ул. Маршала Малиновского, 12;
- ул. Маршала Малиновского, 34;
- ул. Александра Архипенко, 6-А;
- площадь Оболонская, 6 (локация №1);
- площадь Оболонская, 6 (локация №2);
- просп. Героев Сталинграда, 27;
- просп. Героев Сталинграда, 46;
- просп. Минский, 2;
- просп. Оболонский, 1-Б;
- ул. Юрия Кондратюка, 2;
- просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.
в Печерском районе:
- б-р Дружбы Народов, 30/1;
- ул. Большая Васильковская, 107
в Подольском районе:
- ул. Верхний Вал, 16;
- ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");
- ул. Вышгородская, 21/6;
- ул. Кирилловская, 131;
- ул. Кирилловская, 127;
- ул. Маршала Гречко, 18;
- ул. Светлицкого, 30/20 (локация №1);
- ул. Светлицкого, 30/20 (локация №2);
- просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);
- просп. Василия Порика, 3;
- просп. Василия Порика, 5;
- просп. Георгия Гонгаде, 5;
- просп. Георгия Гонгаде, 20;
- просп. Правды, 39;
- просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация №1);
- просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация №2);
- просп. Правды, 66 (локация №1);
- просп. Правды, 66 (локация №2);
- просп. Правды, 100;
- просп. Свободы, 2;
- ул. Ивана Кавалерида, 1.
в Святошинском районе:
- 17-й км Житомирского шоссе;
- б-р Кольцова, 1;
- б-р Кольцова, 13;
- б-р Кольцова, 14;
- б-р Кольцова, 7;
- б-р Ромена Роллана, 6/10;
- ул. Академика Туполева, 15А;
- ул. Академика Туполева, 9;
- ул. Академика Булаховского, 30;
- ул. Академика Булаховского, 5;
- ул. Владимира Покотило, 1;
- ул. Владимира Покотило, 5;
- ул. Игната Юры, 20;
- ул. Депутатская, 1;
- ул. Доброхотова, 11;
- ул. Жолудева, 4;
- ул. Зодчих, 2/58;
- ул. Зодчих, 46;
- ул. Зодчих, 50;
- ул. Зодчих, 56;
- ул. Зодчих, 62;
- ул. Зодчих,70;
- ул. Ирпенская, 62;
- ул. Ирпенская, 76-80;
- ул. Клавдиевская, 27-А;
- ул. Кучера, 5;
- ул. Подлесная, 5;
- ул. Симиренко, 10;
- ул. Симиренко, 17;
- ул. Семьи Стешенко, 7;
- ул. Чернобыльская, 20;
- ул. Якуба Коласа, 23;
- просп. Леся Курбаса, 8;
- просп. Полладина, 13;
- просп. Полладина, 24;
- просп. Победы, 87.
в Соломенском районе:
- ул. Василия Липковского, 1;
- ул. Василия Липковского, 25;
- б-р Чоколовский, 22;
- б-р Чоколовский, 19-21;
- Кольцевая дорога (угол ул. Сергея Колоса);
- б-р Вацлава Гавела (угол ул. Героев Севастополя);
- б-р Вацлава Гавела (угол просп. Отрадного);
- просп. Воздухофлотский, 18/2;
- ул. Соломенская, 39.
в Шевченковском районе:
- ул. Багговутовская, 8-10;
- ул. Даниила Щербаковского, 56;
- ул. Щусева, 44;
- угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых;
- угол ул. Игоря Турчина и ул. Академика Туполева;
- ул. Парково-Сырецкая, 10.
Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.
Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.
Также Politeka сообщала, что вандалы разрисовали знаменитый памятник в киевском парке, фото.