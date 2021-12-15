Во вторник, 14 декабря, в поселке Вишневое Киевской области прошла спецоперация по задержанию мужчины, стрелявшего в прохожих из пистолета.

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию вооруженного злоумышленника. Им оказался 37-летний уроженец Луганщины.

По словам начальника, во вторник, 14 декабря, вооруженный гражданин стрелял в сторону людей, затем скрылся в направлении высоток и заперся в одной из квартир.

Силовики срочно ввели спецоперацию и провели штурм квартиры. На месте также работали бойцы спецподразделения КОРД.

Штурмовать пришлось сразу две квартиры, ведь подозреваемый двигался между двумя квартирами. Через 4 часа после происшествия квартиры злоумышленника взяли штурмом. В доме напротив полиция обнаружила карабин, пистолет и муляж гранаты.

В настоящее время луганчанин был задержан и помещен в следственный изолятор. За совершение хулиганских действий ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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