В сети интернет размещено оцифрованное архивное видео, на котором можно увидеть, каким был Киев в 1960 годах - кто автор кадров - неизвестно.

Архивная видеозапись была опубликована на странице сообщества "Клуб любителей Киева" в социальной сети Facebook. На старых кадрах можно узнать знакомые киевлянам и гостям столицы места.

На опубликованном уникальном видео можно увидеть, как жила столица Украины около 60 лет назад. Люди, которые бегут на работу или гуляют под каштанами, автомобиль со свадьбой того времени, старые автобусы, которые ездили в 60-х годах.

"Площадь Победы 1960-х, улицы Дмитриевская, Бульварно-Кудрявская (бывшая Воровского), Олеся Гончара (бывшая Чкалова)", – говорится в подписи к видео.

Напомним, что в первой половине 1870-х годов на улице Крещатик в Киеве большинство зданий были двухэтажными. Чуть ли не единственным "высотным" был дом, на месте которого потом построят ЦУМ.

Пешеходная часть главной улицы столицы Украины была тогда еще очень узкой. А вдоль всей дороги, как и сегодня, росли высокие деревья.

Напомним, о киевской зиме 65 лет назад, как выглядел Подол.

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