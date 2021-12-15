Полиция Киевской области объявила в розыск несовершеннолетнюю девочку, которая пропала накануне и перестала выходить на связь со своими родными.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев Оперативный". В Киевской области разыскивается несовершеннолетняя девочка Павлюк Эвелина, 2009 года рождения, которая не вернулась домой со школы.

Известно, что 13 декабря, около 18:10 девочка вышла с учебного заведения по адресу: улица Зарифы Алиевой, в городе Ирпень и не вернулась домой.

На вид пропавшей девочке 12-13 лет; ее рост около 150см; у нее овальное лицо и худощавое телосложение. Эвелина имеет каштановые длинные волосы, с розовыми прядями спереди. Сообщается также, что в день исчезновения Павлюк Эвелина была одета в темную зимнюю куртку, чёрные джинсы, розовую шапку и темно-синие сапоги.

Любую информацию о пропавшей просят сообщать на спецлинию полиции — номер "102"

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

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