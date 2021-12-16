Под Киевом загорелась маршрутка - видео объятого дымом транспортного средства сняли люди из проезжавшего мимо авто, после чего ролик был опубликован в сети.

Как сообщает "Киев оперативный" в Telegram, вспыхнуло транспортное средство сообщением "Ирпень-Киев" номер 420. Неизвестно находились ли в салоне на тот момент пассажиры.

Сам инцидент произошел недалеко от Водоканала в городе Ирпень Киевской области. Сообщается, что за несколько минут маршрутный автобус сгорел дотла - огонь охватил транспортное средство полностью.

"Спасатели приехали довольно быстро, но маршрутку это, к сожалению, не спасло. Надеемся, что никто не пострадал. Уточняем", - говорится в сообщении.

Пользователи сети не были удивлены тому, что увидели, ведь такое с украинскими маршрутками случается не впервый раз: "Интересно, сколько должно сгореть маршруток чтобы их начали ремонтировать", "Дешевле спалить, чем отремонтировать", "Сгорел от стыда".

Опасные украинские маршрутки. Они сбивают людей, создают аварии, горят и разваливаются на ходу. Но люди не прекращают в них ездить. Потому что нет альтернативы. В то время, когда цены растут — качество перевозок снижается.

Некоторые автобусы больше года не проходили техобслуживание, хотя по закону должны это делать два раза в год.

Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.

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