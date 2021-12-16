В центре Киева утром в четверг, 16 декабря, частично ограничили движение всего транспорта, ведь возник риск обвала дорожного покрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор". В случае необходимости возможно полное перекрытие проезда для всего транспорта на бульваре Тараса Шевенко.

Движение ограничено в направлении Бессарабской площади. В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда. Рабочие заменят часть трубопровода.

"Падение давления в водопроводе повлекло за собой аварийную ситуацию на бульваре Шевченко. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии "Киевводоканал" будет менять часть трубопровода. В настоящее время на бульваре Шевченко движение частично ограничено (в направлении Бессарабской площади). В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда", - говорится в сообщении пресс-службе.

Кроме того, пробки образовались на улицах Петра Радзиня, Борщаговской, Жилянской, Народного Ополчения, Вадима Гетьмана (в обе стороны), Набережно-Рыбальской и Набережном шоссе.

Еще в начале недели, 12 декабря, на проезжей части бульвара Тараса Шевченко провалился асфальт из-за аварии на водопроводных сетях. Тогда перекрыли движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик.

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