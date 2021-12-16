Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор". В случае необходимости возможно полное перекрытие проезда для всего транспорта на бульваре Тараса Шевенко.
Движение ограничено в направлении Бессарабской площади. В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда. Рабочие заменят часть трубопровода.
"Падение давления в водопроводе повлекло за собой аварийную ситуацию на бульваре Шевченко. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии "Киевводоканал" будет менять часть трубопровода. В настоящее время на бульваре Шевченко движение частично ограничено (в направлении Бессарабской площади). В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда", - говорится в сообщении пресс-службе.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Погода на Новый год 2022 в Киеве: жителей столицы ждет сказка
"Штраф до 5 100 гривен": украинцев известили, кого и почему ждет наказание за новогоднюю елку
Украинцы скорбят по звезде "Україна має талант", ему было всего 34: "Остался в наших сердцах"
Маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП
Кроме того, пробки образовались на улицах Петра Радзиня, Борщаговской, Жилянской, Народного Ополчения, Вадима Гетьмана (в обе стороны), Набережно-Рыбальской и Набережном шоссе.
Еще в начале недели, 12 декабря, на проезжей части бульвара Тараса Шевченко провалился асфальт из-за аварии на водопроводных сетях. Тогда перекрыли движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик.
Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.
Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.
Также Politeka сообщала, что под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара.