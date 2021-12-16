Об этом сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua. Известно, что несовершеннолетняя девочка Радченко Дария Александровна ушла из дома 13 декабря. Уже три дня о ее местонахождении никто не знает.
Рост пропавшей 16-летней девочки около 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, длинные волосы темного цвета и карие глаза. Из особых примет: татуировка на левом предплечьи в виде "Ловца снов".
В день своего исчезновения она была одета в куртку черного цвета, на капюшоне есть надпись и рисунок белого цвета. Также Радченко Дария надела джинсы черного цвета, ботики на платформе в тон к наряду и взяла з собой рюкзак из исскуственной кожи.
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Любую информацию о пропавшей просят сообщать на спецлинию полиции — номер "102".
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
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