Протесты в Киев выходят на новый уровень - украинцы выставили возле одного из столичных метро странную инсталляцию из надувных копий тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Телеграм-канал Реальный Киев. Так, в Киеве возле станции метро "Арсенальная" появились надувные танки, в знак протеста. А стоявшие рядом люди держали плакат с надписью: "Я надул танки, а военные надули меня".

На снимке видно как минимум три надувные боевые единицы - на переднем плане, вероятно, надувной Т-64, сзади можно разглядеть надувной муляж бронетранспортера. Рядом с надувной техникой стоят мужчины с плакатом. Большого количества людей возле танков не видно.

Оказалось, что протестует предприниматель, который якобы по тендеру изготовил танки для воинской части в Николаевской области. Предприниматель выиграл тендер на изготовление макетов техники для учений разведки.

Он утверждает, что потратил на это 1,2 миллиона гривен собственных средств, а воинская часть при виде товара отказалась его забирать и расторгла с ним сделку. Денег он не получил и якобы был обманут военными.

Вблизи места протеста стояли представители полиции и полиции диалога.

Украинцы в комментариях под снимками удивились такой акции протеста и отнеслись к ней с юмором: "Нужно дать объявление на OLX.... может кто-то захочет купить, поставить у себя перед домом", "Лозунг больше понравился, чем ужасно сделанные воздушные танчики", "Сейчас эти танки ох как актуальны".

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