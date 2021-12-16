В столице супермаркет придумал, как обойти закон о запрете одноразовых пакетов - вместо экологической альтернативы они продолжают продавать пластик под другой личиной.

Об этом сообщила основательница общественной организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская на своей странице в Facebook и показала фото. Так, вместо экологической альтернативы он распространяет пластиковые авоськи.

"Шах и мат, неудачники! Если бы между супермаркетами было устроено соревнование самым креативным и антиэкологичным способом обойти закон о пакетах, то этот супермаркет получил бы золото. Антизолото", — написала Аратовская.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что покупателям вместо пакетов предлагают "авоськи" из пластика. Непонятно платные они или за них ничего платить не нужно.

Многие украинцы под снимками поддержали автора публикации и выступили против пластиковых авосек: "Печаль и позор. Я так понимаю, что эти сеточки не попадут под запрет с марта 2022", "Приятно видеть покупателей с тканевыми мешочками и сеточками. Теперь только бы привыкнуть носить с собой эту многоразовую тару", "Следовало ожидать. Разруха - она ж в головах".

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