В Киеве потоп - автомобили оказались в воде из-за прорыва 250-миллиметровой трубы.

На Оболони возле стадиона Единство в 9-м микрорайоне произошел большой разлив воды. Киевляне в группе "Оболонский район Киева" опубликовали кадры.

В пресс-службе Киевводоканала объяснили, что потоп это последствия повреждения на водопроводной сети диаметром 250 мм, передают "Факты".

Коммунальщики заверили, что в 11.20 утечка была локализована, но без водоснабжения остался девятиэтажный жилой дом.

Для обеспечения жителей водой направили автоцистерну.

К слову, на Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.

1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.