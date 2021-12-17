На Оболони возле стадиона Единство в 9-м микрорайоне произошел большой разлив воды. Киевляне в группе "Оболонский район Киева" опубликовали кадры.
В пресс-службе Киевводоканала объяснили, что потоп это последствия повреждения на водопроводной сети диаметром 250 мм, передают "Факты".
Коммунальщики заверили, что в 11.20 утечка была локализована, но без водоснабжения остался девятиэтажный жилой дом.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Тысяча за вакцинацию, украинцы начали получать деньги: на что можно потратить и предупреждение от банка
Осадчая с Горбуновым показали, чем украсили свой роскошный особняк: "Единственная пара, которая..."
Украинцы скорбят по звезде "Україна має талант", ему было всего 34: "Остался в наших сердцах"
Кухар раскрыла, почему Дикусару не достался кубок "Танців з зірками": "Если вы внимательно посмотрите..."
Для обеспечения жителей водой направили автоцистерну.
К слову, на Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.
1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.