В Киевской области женщину сбил "товарняк" - момент попал на видео.

Трагедия произошла на регулируемом переезде - женщина не обратила внимание на шлагбаумы, очереди из автомобилей и людей, которые ждали пока проедет поезд, передает "dtp.kiev".

К сожалению, эта трагедии была без шансов на жизнь, женщина умерла моментально.

"ЧП под Киевом в Тарасовке: "товарняк" переехал женщину. Она умерла на месте, медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте работают "скорая", полиция и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

В сети появилось видео трагедии.

Ранее сообщалось, что трагедия случилась на железнодорожной станции «Березань» в Киевской области, под колеса поезда попала женщина, спасти ее не удалось.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба Нацполиции региона и публикует кадры с места.

О происшествии в полицию сообщили около 11 часов утра. Скоростной поезд сообщением «Киев-Харьков» на полном ходу сбил женщину.

От полученных травм 47-летняя жительница Березань погибла.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции. Правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.

Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места

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