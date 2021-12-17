Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов или социальных служб не попадала.

В Киеве женщина убила двухлетнюю дочь, задушив ребенка ремнем от одежды.

Как сообщает пресс-центр киевской полиции, трагедия произошла 16 декабря.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили 24-летнюю девушку и 2-летнего ребенка без признаков жизни.

По словам горе-матери, она задушила ребенка, чтобы избавиться от него.

Сейчас женщину ожидает судебно-психиатрическая экспертиза.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киевской области женщину сбил "товарняк" - момент попал на видео.

Трагедия произошла на регулируемом переезде - женщина не обратила внимание на шлагбаумы, очереди из автомобилей и людей, которые ждали пока проедет поезд, передает "dtp.kiev".

К сожалению, эта трагедии была без шансов на жизнь, женщина умерла моментально.

"ЧП под Киевом в Тарасовке: "товарняк" переехал женщину. Она умерла на месте, медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте работают "скорая", полиция и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

В сети появилось видео трагедии.

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