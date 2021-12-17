Во время новогодних гуляний у посетителей праздничных локаций должны быть документы.

Киевлян предупреждают, чтобы не допустить новой вспышки ковида и провести праздники безопасно, необходимо соблюдать противоэпидемические и санитарные нормы.

Какие документы нужно при себе иметь, выходя из дома, рассказала замглавы КГГА Анна Старостенко.

"Необходимо иметь при себе документы, подтверждающие наличие вакцинации против COVID-19, отрицательный результат теста или выздоровление от коронавируса, а также документы, подтверждающие возраст личности", - заявила Старостенко.

К слову, на Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.

1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.