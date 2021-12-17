На улице Выборгская, женщина попала под колеса грузовика марки Volvo. Водитель говорит, что не понимает, как все произошло, передают "novyny.live".
По его словам он двигался в пробке, когда загорелся зеленый сигнал светофора - начал движение и почувствовал, как что-то попало под колесо.
Женщина погибла на месте.
Обстоятельства и причины смертельной аварии уточняются.
В Киевской области женщину сбил "товарняк" - момент попал на видео.
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Ранее сообщалось, что трагедия произошла на регулируемом переезде - женщина не обратила внимание на шлагбаумы, очереди из автомобилей и людей, которые ждали пока проедет поезд.
К сожалению, эта трагедии была без шансов на жизнь, женщина умерла моментально.
"ЧП под Киевом в Тарасовке: "товарняк" переехал женщину. Она умерла на месте, медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте работают "скорая", полиция и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.
В сети появилось видео трагедии.
Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места
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