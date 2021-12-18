Как пишет Politeka.net, в ресторане "Ватра", который расположенный в Печерском районе столицы на улице Городецкого, сегодня, 18 декабря, вспыхнул пожар, передает "Киев Оперативный".
На видео, которое сняли очевидцы происшествия, видно что загорелась крыша здания. В воздух поднимались большие клубки черного дыма, а сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пытались потушить открытый огонь.
В Главном управлении ГСЧС в Киеве позже сообщили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров, а на момент прибытия пожарных все посетители уже находились на улице, поэтому никто не пострадал.
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