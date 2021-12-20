В Киеве в ночь с 19 на 20 декабря украинец в состоянии алкогольного опьянения сел за руль грузового автомобиля Mercedes и попал в серьезное ДТП на одной из дорог.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Так, в Деснянском районе Киева водитель грузовика Mercedes не справился с управлением, в результате чего машины съехала с дороги и перевернулась.

"Пьяный сел за руль грузового Mercedes и не справился с управлением. Авария произошла на улице Драйзера в Киеве. Машина выехала на тротуар и опрокинулась. Только чудом не пострадали люди. Тест на алкоголь показал 2.22 промилле, что в 10 раз превышает норму", – говорится в сообщении.

Вскоре после аварии на место прибыли правоохранители. Они проверили виновника ДТП на наличие алкоголя в его крови. Прибор "драгер" показал десятикратное превышение нормы, или же 2,22 промилле.

Полицейские свяжутся с собственником грузовика, а виновника аварии временно лишат права на вождение и оштрафуют: за нарушение ПДД, которые стали причиной ДТП (штраф 850 гривен или лишение прав управлять авто сроком до одного года) и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (в случае, если это в первый раз – штраф 17 тысяч гривен) КУоАП.



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Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.