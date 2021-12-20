В украинской столице в ближайшие дни ожидается резкое похолодание с морозами – синоптики дали свой прогноз погоды и предупредили о погодной опасности.

Об этом стало известно на официально сайте Украинского гидрометцентра. Порывистого ветра не прогнозируют, а что касается осадков - периодически будет чувствоваться настоящая зима благодаря кратковременным снегопадам без дождя.

Температура воздуха 20 декабря будет опускаться до 0 и 2 градусов ниже нуля. Весь день будет пасмурно, сплошная облачность.

Во вторник, 21 декабря, ожидается снижение температуры до 11 градусов мороза, а в среду и четверг – до 13 градусов ниже нуля. Также в эти дни ожидается снегопад.

В Киеве станет чуть теплее 24 декабря, чем в середине недели, но все еще ожидается мороз. Должна быть солнечная погода без порывистого ветра. Температура днем -2..-4 градуса, а ночью -8..-10.

Стоит отметить, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача,сразу после декабря придут морозы до -30 °C.

Такую температуру ожидает синоптик в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.