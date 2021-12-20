До Нового года остались две недели и Киев постепенно наполняется праздничными локациями - но в этом году не все желающие смогут посетить их.

Об этом говорится на сайте КГГА. В течение всего праздничного периода в районах Киева будет проведено более 230 тематических мероприятий, а на Контрактовой площади откроется большая рождественская локация "Рождество на Подоле". Но не всем туда открыт доступ.

Так, новогодние локации в Киеве можно будет посетить только с COVID-документами. Посетители новогодних локаций столицы должны иметь документы, подтверждающие вакцинацию против COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления от коронавируса.

Это ограничение не будет касаться несовершеннолетних, но они должны иметь с собой документы, подтверждающие возраст.

Участников и гостей праздничных массовых мероприятий призвали соблюдать противоэпидемические нормы: носить маски, пользоваться антисептиками и не забывать о социальной дистанции.

Стоит отметить, что в Киеве на Новый год, 31 декабря, день будет пасмурны и снежным. В субботу, 1 января 2022 года, в столице также ожидается снежная погода. Температура воздуха -6… -9. Такая же погода будет держаться и до Рождества 7 января.

Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.

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