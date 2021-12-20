В пятницу, 17 декабря, в городе Березань Киевской области поезд «Киев-Волынский-Гребенка» сбил пожилую женщину, которая с велосипедом в неустановленном месте переходила ж/д пути, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
От полученных травм 63-летняя местная жительница погибла на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что 9 ноября, на железнодорожной станции «Березань» в Киевской области, под колеса поезда попала женщина, спасти ее не удалось.
О происшествии в полицию сообщили около 11 часов утра. Скоростной поезд сообщением «Киев-Харьков» на полном ходу сбил женщину.
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От полученных травм 47-летняя жительница Березань погибла.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.
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