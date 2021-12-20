19 декабря, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Дубина Стрыйского района Львовской области произошло ДТП с участием автобуса БАЗ и автомобиля ЗАЗ.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции Львовской области. Отмечается, что за рулем автобуса был 57-летний житель одного из сел Стрыйского района, легковушкой управлял 68-летний местный житель.

Отмечается, что именно водитель пассажирского автобуса "БАЗ" въехал в машину "ЗАЗ", которой управлял 68-летний местный житель. В результате столкновения и силы удара у легковушки снесло заднюю часть кузова.



В ДТП пострадали 4 человека – две женщины в возрасте 35 и 71 год и двое детей в возрасте 8 и 12 лет. Все они были пассажирами "ЗАЗ". Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По факту происшествия cледователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.